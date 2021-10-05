Adele, yeni şarkısını sosyal medyadan duyurdu

İngiliz şarkıcı Adele, sosyal medya hesaplarından yayınladığı kısa bir video ile yeni şarkısının yakında çıkacağını duyurdu.

Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşılan videoda Adele, bir arabayı sürüyor ve kasetten şarkı dinliyor. Videonun sonunda ise "Easy On Me - 15 Ekim" yazısı beliriyor.

Grammy ödüllü söz yazarı ve şarkıcının "25" isimli son albümü 2015 yılında piyasaya sürülmüştü.

Adele hayranları, son günlerde farklı şehirlerdeki "30" yazılı reklam panolarını paylaşarak yeni bir albümün geleceğini iddia ediyordu.