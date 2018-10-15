Adele, oturduğu yerden ‘para basıyor'

Konserlere ara veren ve yeni albüm çıkarmayan ünlü şarkıcı Adele, sahip olduğu ticari girişimleriyle günde 41 bin sterlin kazanıyor.

Beş yaşındaki oğlu Angelo ile ilgilenmek istediği için turnelere ve konserlere ara verdiğini açıklayan Adele, oturduğu yerden milyonlar kazanıyor.



Yeni çıkardığı albümleriyle en çok satan albüm ve teklilerle zirvede yer alan Adele, son turnesini Haziran 2017’de bitirdi. O dönemde Adele’in serveti 105 milyon sterline ulaştı.



Adele’in Melted Stone Ltd şirketi geçen yıl 4,9 milyoın sterlinlik iş yaparak 25,5 milyon sterlinlik nakit parayı kasasına koydu. Adele şirketten 2,25 milyon sterlin kar payı aldı.



Şarkıcının bir başka şirketi Melted Stone Publishing Ltd, geçen yıl şarkıcıya 4,4 milyon sterlin ödedi.

Rakamlar, büyük bir emlak portföyü de olan şarkıcının diğer ticari girişimleri ile birlikte zenginliğinin 2017 yılında yaklaşık 15 milyon sterlin arttığını gösteriyor. Bu da Adele’in günde 41.096 sterlin gelir elde etmesi anlamına geliyor.