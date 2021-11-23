Adele'in yeni albümü, üç günde ABD'de yılın en çok satanı oldu

T24 Dış Haberler

Adele'in yeni albümü '30', satışa çıkarıldıktan 3 gün sonra ABD'de 2021'in en çok satan albümü oldu.

Albümün toplamda 575 binden fazla CD, plak ve dijital kopyası satıldı. Bu vesileyle '30', Taylor Swift'in 2020'nin Aralık ayında çıkan ve 2021'de 462 bin kopya satan 'Evermore' albümünü geçmiş oldu.

Adele'in yeni albümü, ünlü sanatçının 2019'da eşiyle boşandığı dönemdeki hislerini anlatıyor.

Adele'in albümündeki şarkılardan üçü de şu anda ABD'de tekliler listesinde 1.,2. ve 3. sırada yer alıyor.