Adele'in çok beklenen albümü '30' yayınlandı

İngiliz şarkıcı-söz yazarı ve müzisyen Adele'in yeni albümü "30" tüm dijital platformlarda yayınlandı. 2015 yılında yayınladığı “25” isimli albümünden sonra ilk defa “Easy on Me” şarkısıyla birlikte dinleyicileriyle buluşan Adele’in dördüncü stüdyo albümü niteliğini taşıyan 12 şarkılık yeni albümün ismi, sanatçının hayatının 'en çalkantılı zamanı' olarak nitelendirdiği 30. yaşından geliyor.

15 Grammy ödülü sahibi Adele, “30”un tanıtımı kapsamında Oprah Winfrey ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında albüm ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sanatçı, eski eşiyle geçirdiği ayrılık sürecini kaleme aldığı “30” albümü için, 9 yaşındaki oğlu Angelo’nun ileride bu süreci anlamasına yardımcı olacağını belirtti.

"Çok hayal kırıklığına uğradım"

Adele, Simon Konecki'den boşanma kararına ve özel hayatına dair açıklamalarda da bulundu. 33 yaşındaki şarkıcı "Hayatım boyunca çekirdek aileye kafayı taktım çünkü hiçbir zaman çekirdek ailede büyümedim. Tüm bu filmlerde ve kitaplarda, onları okuyarak büyüdüğünüzde, olması gereken bu diye düşünüyorsunuz. Ben sadece, çok küçük yaştan beri, kendi kendime çocuklarım olduğunda birlikte kalacağımıza söz verdim. O birleşik aile olacağız. Ve gerçekten çok uzun bir süre denedim" diye konuştu.

Adele, "Oğlum için çok hayal kırıklığına uğradım. Kendim için çok hayal kırıklığına uğradım ve her zaman bu lanet kalıpları girmeyi bırakan kişi olacağımı düşündüm" dedi. Boşanmak istediğini anladığı anı da bir grup arkadaşıyla yaptığı konuşmada farkettiğini aktaran yıldız şarkıcı, "Bunu üç arkadaşımın önünde söyledim, 'Gerçekten mutlu değilim. Yaşamıyorum, ağır ağır ilerliyorum' dedim" itirafında bulundu.



