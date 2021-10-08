'Easy On Me' adlı şarkısının kısa tanıtımı yapan ve yeni albümünün çıkış tarihini 15 Ekim olarak duyuran İngiliz şarkıcı Adele, Vogue dergisinin kapağında yer aldı. Kilo verdikten sonra aldığı yorumların kendisini incittiğini söyleyen Adele, "Bedenim hakkındaki en zalimce yorumlar diğer kadınlar tarafından yapıldı. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Müziğe ara verdiği sürecin sonuna gelen ve 5 yıldır ilk röportajını veren 33 yaşındaki Adele, Vogue dergisine yeni albümünden, Simone Konecki ile boşanma sürecinden ve 45 kilo vermesinden bahsetti.

Geçen yıl kilo verdiği hâliyle paylaştığı fotoğrafının çok ses getirmesi üzerine konuşan Adele, "Tüm kariyerim boyunca böyleydi, bedenim nesneleştirildi. Sadece şimdi değil. Neden insanların şoke olduğunu anlıyorum. Neden özellikle bazı kadınların bundan incindiğini de anlıyorum. Görünüşümle birçok kadını temsil ediyordum. Ama ben hâlâ ayı kişiyim. Bedenim hakkındaki en zalimce yorumlar diğer kadınlar tarafından yapıldı. Bu beni fena hayal kırıklığına uğrattı. İncindim" dedi.

Kilo verme sürecini boşanmasıyla bağdaştıran dedikodular hakkında da konuşan Adele, "Kesinlikle yalan" diyerek diyet yapmadığını ancak spor yaparak kendini iyi hissettiğini belirtti.

Yeni albümünden de bahseden Adele, albümde bir şarkıyı 9 yaşındaki oğlu Angelo'ya ithaf ettiğini söyleyerek şöyle devam etti:" Boşanmamız oğlumu bazen gerçekten çok üzdü. Bu benim için bir yara, iyileştirebilecek miyim bilmiyorum."