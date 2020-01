Adele 5 yıllığına müziğe ara veriyor

T24 - "The Someone Like You", "Rolling in the Deep" ve "Rumour Has It" gibi birçok hit şarkının sahibi Adele erkek arkadaşı Simon Konecki'yle yaşadığı ilişkiye odaklanabilmek için uzun bir süre müzikten uzak kalmak istiyor.

Amerikan Vogue'unun Mart sayısına konuşan şarkıcı, müziğe döndüğünde de artık mutlu aşk şarkıları yazmayı hedeflediğini söyledi.



'Belki evlenir, çocuk yaparım'

"4-5 yıllığına defolup gidiyorum, sürekli çalıştığımda ilişkilerim mahfoluyor" diyen genç yıldız, "Böylece aşık ve mutlu kalacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum; belki evlenir, çocuk yaparım. Ya da sebze yetiştiririm" diye de ekledi.

Ayrılıkla anılmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Adele bundan sonra asla ayrılık konulu bir ayrılık yapmayı düşünmüyor.