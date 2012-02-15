T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Adele 5 yıllığına müziğe ara veriyor

Rekor sayıda Grammy ile başarısını taçlandıran Adele ilişkisine konstantre olabilmek için müziğe ara verme kararı aldığını açıkladı.

15 Şubat 2012 13:08

 
T24 - "The Someone Like You", "Rolling in the Deep" ve "Rumour Has It" gibi birçok hit şarkının sahibi Adele erkek arkadaşı Simon Konecki'yle yaşadığı ilişkiye odaklanabilmek için uzun bir süre müzikten uzak kalmak istiyor.

Amerikan Vogue'unun Mart sayısına konuşan şarkıcı, müziğe döndüğünde de artık mutlu aşk şarkıları yazmayı hedeflediğini söyledi.


'Belki evlenir, çocuk yaparım'

"4-5 yıllığına defolup gidiyorum, sürekli çalıştığımda ilişkilerim mahfoluyor" diyen genç yıldız, "Böylece aşık ve mutlu kalacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum; belki evlenir, çocuk yaparım. Ya da sebze yetiştiririm" diye de ekledi.

Ayrılıkla anılmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Adele bundan sonra asla ayrılık konulu bir ayrılık yapmayı düşünmüyor.

ETİKETLER

Adele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24