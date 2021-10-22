Adele 5 yıl sonra çıkardığı ilk şarkısıyla dinlenme rekor kırdı

İngiliz şarkıcı Adele, uzun süre ara verdiği müzik dünyasına geri döndü. 5 yıl sonra yayınladığı ilk şarkısıyla rekor kırdı.

2016’da yayınlanan Water Under The Bridge’den bu yana ilk Adele şarkısı olan Easy On Me, rekorları altüst etti. 19 Kasım’da yeni albümü 30’u piyasaya sürmeye hazırlanan 33 yaşındaki şarkıcı, bu albümden Easy On Me adlı şarkıyı yayınladı.

iTunes’un İngiltere ve ABD listesine ilk sıradan giriş yapan şarkı, şimdiden Apple Music’in ABD’deki en çok dinlenen dördüncü şarkısı oldu.

Bir gün içinde en fazla dinlenen şarkı

Easy On Me, Spotify’da da başarısını sürdürdü. Şarkı platformun bir gün içinde en çok dinlenen parça unvanının sahibi oldu. Şarkının video klibi de YouTube’da 1 günde 47 milyondan fazla kez izlendi.