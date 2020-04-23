Adebayor: Koronavirüs'ü Togo'ya ben getirmedim, yardım yapmayacağım

Samuel Eto'o'nun Kamerun'da, Didier Drogba'nın Fildişi Sahili'ne Koronavirüs nedeniyle yaptığı Emmanuel Adebayor'a ülkesi Togo'ya yardım yapıp yapmayacağına yönelik sorulara, golcü futbolcu, "Benden bağış yapmamı bekleyenlere tek bir şey söyleyeceğim, yapmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

Bir süredir Eto'o ve Drogba'nın yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede ülkelerine yaptıkları bağışlar örnek gösterilerek, Togo'ya yardımda bulunması çağrısı yapılan ve gecikme sebebiyle eleştiri oklarını üzerine toplayan Adebayor'dan ilginç bir yanıt geldi.

"Beni Eto'o ve Drogba ile kıyaslamayın"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs'ü Togo'ya getirenin kendisi olmadığını belirten Adebayor, "Beni Eto'o ve Drogba'yla kıyaslayıp, neden şimdiye dek bir yardım vakfı kurmadığımı ya da neden bağış yapmadığımı soranlar için üzgünüm.



Başkalarının söylediklerini değil, her zaman kalbimde hissettiklerimi yaptım. Ben ne Eto'o'yum, ne Drogba'yım, ne de bir başkasıyım. Ben, benim. Sheyi Emmanuel Adebayor. Benden bağış yapmamı bekleyenlere tek bir şey söyleyeceğim; yapmayacağım. Her şey net ve basit. Teşekkürler, iyi günler" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Adebayor, ülkemizde de Başakşehir ve Kayserispor formalarını terletmişti.

Aralık ayında Kayserispor'la yollarını ayıran 36 yaşındaki Togolu golcü, Şubat ayında Paraguay 1. Lig ekiplerinden Olimpia'yla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.