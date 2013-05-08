Adebayor Galatasaray'a gelmek istiyor!

Ünal Aysal başkanlığında, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde iki sezonda iki şampiyonluk kazanan Galatasaray dünyanın önde gelen futbolcuları için cazibe merkezi haline geldi. Bu isimlerin başında gelen futbolcu ise geçen sezon alınamayan Tottenham’ın Togo’lu golcüsü Emmanuel Adebayor. Fakat kulüp yönetimi bu oyuncuyu düşünmüyor

2011-12’de kiralık oynadığı Tottenham’la 3 yıllık sözleşme imzalayan Togo’lu golcü geride kalan 36 haftanın 15’inde ilk 11’de şans bulurken sadece 3 kez ağları havalandırabildi. Önceki sezon ise 33 maçta 17 gol, 11 asistlik bir performans sergileyen 29 yaşındaki golcü, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma haber gönderdi. Milliyet'te yer alan habere göre, hem 2 yıllık sözleşmesi bulunması nedeniyle yüksek bonservisi hem de haftalık 220 bin Euro’luk ücreti nedeniyle G.Saray bu oyuncunun transferine sıcak bakmıyor.