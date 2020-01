Adebayor: "Daha önce Galatasaray'a karşı 'hat-trick' yapmıştım, yine yaptım"

\"Bu iki isimden övgü almak benim için güzel\"

SERHAN TÜRK/İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir\'in, Galatasaray\'ı 5-1 yendiği maçın ardından Turuncu-lacivertli oyuncular Adebayor ve Attamah basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Attığı gollerden çok takımının maçı kazanmasının daha önemli olduğunun belirten Adebayor, \"Kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha önce Galatasaray\'a karşı \'hat-trick\' yapmıştım, yine yaptım. Bugün çok önemli bir karakter, önemli bir duruş sergiledik. Bence her şeyden önemlisi maçı kazanmaktı\" dedi.

\"BU İKİ İSİMDEN ÖVGÜ ALMAK BENİM İÇİN GÜZEL\"

Tudor ve Gomis\'in kendisini öven konuşmalar yapması üzerine konuşan Adebayor, \"Performansımı övdükleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Rakip takımın hocasından övgü almak güzel bir şey. Gomis ile Fransa\'da alt yaş gruplardan itibaren birçok alanda karşı karşıya geldik. O da iyi bir sezon geçiriyor. Ben de güzel bir sezon geçiriyorum. Bu iki isimden övgü almak benim için güzel\" diye konuştu.

\"ŞAMPİYONLUKLA İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN\"

Çıktıkları her maçı kazanmak istediklerini ifade eden Emmanuel Adebayor, \"Şampiyonlukla ilgili konuşmak için çok erken. Önümüzde bir Kayserispor maçı var. O maçı da kazanmak lazım. Her maçı kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda duruma bakacağız.\" ifadelerini kullandı.

ATTAMAH: \"HER ŞEY ÇOK ÇALIŞMAKTAN GEÇİYOR\"

Güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Attamah , \"Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bizim için rakibin kim olduğu fark etmiyor. Rakip kim olursa olsun aynı motivasyonla maça çıkıyoruz. Sezonu zirvede bitirmek istiyoruz. Onun için bu maçları kazanmak gerekiyor. Bugün de hak ettiğimiz bir galibiyet aldık\" dedi.

Kendi performansı hakkında da konuşan Attamah, \"Her şey çok çalışmaktan geçiyor. Ben antrenmanlardan sonra fazladan çalışıyorum. Çünkü ailem için, arkadaşlarım için, üst düzey futbol oynamak için yapmam gereken şey çok çalışmak\" diye konuştu.

