T24 LogoT24 Logo
Gündem

ADD'den,‘Andımız'lı Atatürk fotoğrafları sergisi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-  ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Avcılar Şubesi tarafından ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ açıldı

28 Ekim 2018 13:35

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-  ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Avcılar Şubesi tarafından ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ açıldı. Atatürk baskılı tişörtlerin satıldığı standlara gelenlere ücretsiz \"Andımız\" broşürü dağıtıldı.

Cumhuriyet ve yaklaşan Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında ADD Avcılar Şube yöneticileri halkın yoğun olduğu yerler arasında bulunan Merkez Mahallesi’ndeki Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı’nda 1 hafta süre ile ziyaretçilere açık kalmak üzere sergi açıldı. Ulu Önder Atatürk’ün portreleri ve yaşamından kesitleri yansıtan sergi ilgi gördü. Moldova\'dan gelerek İstanbul\'a yerleşen ve Atatürk fotoğrafları sergisini kızı ile gezen Gagavuz Türkleri\'nden kadın  \"Çok güzel bir sergi. Atatürk, dünya lideri. Dünyada en tanınmış kişilerden biri, Moldova\'da da, Atatürk\'ü tanırlar ve severler. Başkent Kişinev\'de ve Gagavuz başkenti Komrat\'ta da Atatürk\'ün büstü, hatta Atatürk Kütüphanesi var\" dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Avcılar Şube Başkanı Celal Demirel, Atatürk fotoğrafları sergisini gelenekselleştirdiklerini söyledi. Demirel, çok sayıda ziyaretçinin Atatürk\'ün fotoğraflarını gözyaşı dökerek incelediğini, bu yıl Atatürk’ün az bilinen birkaç fotoğrafını da sergilediklerini, bunlar arasında zeybek kıyafetli olanın da bulunduğunu anlattı. Sergi, bir hafta süreyle öğleden sonra akşama kadar açık tutulacak.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÖRTKARDEŞİSTANBUL DHADüşünce Derneği ADD AvcılarFotoğrafları SergisiCumhuriyetAtatürk HaftasıADD AvcılarMerkez Mahallesindeki Avcılar Belediyesi Havuz MeydanındaUluAtatürkünMoldovaAtatürkGagavuz Türkleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24