ADD'den Şener Eruygur'a destek

KOCAELİ - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yönetim Kurulu üyeleri, aylık Genel Yürütme Kurulu (GYK) toplantısını, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ADD Genel Başkanı Şener Eruygur'a destek olmak ve yanında olduklarını bildirmek amacıyla Kocaeli'de yaptı.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği lokalindeki toplantı öncesi açıklama yapan ADD Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Suay Karaman, ADD'nin her ay Ankara'da yaptığı GYK toplantısını bu ay, özelliği dolayısıyla ilk defa Ankara dışında yaptıklarını söyledi.

"Genel Başkanımız Şener Eruygur, Kandıra'da cezaevinde olduğu için biz de genel başkanımıza destek olduğumuzu göstermek ve onun yanında olduğumuzu belirtmek için toplantımızı Kocaeli'de yapmaya karar verdik" diyen Karaman, Eruygur'u ziyaret etmek için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettiklerini, izin verilmesi halinde öğleden

sonra ziyareti gerçekleştireceklerini bildirdi. Türkiye'nin özellikle son yıllarda çalkantılı, karanlık bir sürece girdiğini ileri süren Karaman, şöyle konuştu:

"Ülkemizi orta çağ karanlığına götürmek isteyen belirli iç ve dış güçler var. Biz Atatürkçü güçler, Mustafa Kemal'in gençleri bunlara izin vermeyeceğiz, mücadelemiz de hep bu yönde devam edecektir. İsteğimiz, ülkemizin aydınlık ve çağdaş bir düzeye gelmesi, bu tip orta çağ

karanlığının ülkemizde yaşanmamasıdır."

Ülkede üzüntü veren son gelişmenin rektör atamaları olduğunu da öne süren Suay Karaman, "Bunların üniversitelere darbe vuran ve siyaseti üniversitelere sokan atamalar olduğunu hep birlikte gördük. Bunlar, üniversiteleri bir kaosun içine çekmenin habercisidir... Bu

süreçten başarıyla çıkacağız, ülkemizi yeniden aydınlık, çağdaş bir yapıya kavuşturacağız" diye konuştu.

Karaman, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Anıtkabir'i ziyaret etmeyecek

olmasını da eleştirdi. Açıklamanın ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti. (aa)