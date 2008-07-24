ADD'de şok istifa

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği’nden istifa etti.

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun geçtiğimiz ay içerisinde yapılan ADD Genel Kurulu’nda, Genel Yönetim Kurulu üyesi seçildiği, seçimden iki hafta sonra da istifasını verdiği öğrenildi. Ergenekon soruşturması çerçevesinde tutuklanan ADD Genel Başkanı ve Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur hakkında hazırlanan iddianamede, Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetini azmettirme iddiasına de yer verilmişti. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun istifa dilekçesinde, dernek faaliyetlerine yoğun iş temposu nedeniyle zaman ayıramayacağını gerekçe gösterdiği kaydedildi.



