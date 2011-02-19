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Yaşam

ADD VE TESUD ÜYELERİNDEN ANITKABİR'E ZİYARET İSTANBUL (A.A)

19 Şubat 2011 12:04

-ADD VE TESUD ÜYELERİNDEN ANITKABİR'E ZİYARET   İSTANBUL (A.A) - 19.02.2011 - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) üyesi bir grup, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında gerçekleştirilen tutuklamaları Atatürk'e şikayet etmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.  Harbiye Orduevi önünde toplanan ve aralarında bazı ''Balyoz Planı'' davası sanıklarının yakınlarının da bulunduğu ADD üyesi grup, saat 07.00 sıralarında otobüslere binerek Kadıköy Evlendirme Dairesi önüne geçti. Burada da Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) üyeleriyle buluşan grup, daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.  Öğle saatlerinde Ankara'da olmaları beklenen grubun, Anıtkabir'i ziyaret ederek ''Balyoz Planı'' davası kapsamında gerçekleştirilen tutuklamaları Atatürk'e şikayet edecekleri ve ardından da İstanbul'a dönecekleri öğrenildi. 

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