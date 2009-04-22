ADD Şubesi önünde şüpheli paket

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi'nin de bulunduğu binanın kapısına bırakılan ve fünye ile patlatılan bomba süsü şüpheli çantadan gazete kağıtları çıktı.



Bankalar Caddesi'nde Atatürkçü Düşünce Derneği Seydişehir Şubesi'nin de bulunduğu 3 katlı binanın 3'üncü katında oturan Naciye Arık, iddiaya göre saat 17.30 sıralarında kapısının zilinin çalması üzerine dışarı çıktı. Binanın giriş katında yanları şeffaf koli bantı ile bantlanmış üzerinde rakamlar bulunan siyah çantayı görünce durumu hemen polise bildirdi. Apartmanda oturanlar da önlem amacıyla binayı boşalttı. Olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu. Şüpheli çantanın Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanlarının olay yerine gelmesi için beklenmeye başlanıldı.



Kısa sürede olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinde ise gazete kağıtları çıktı. Bina sakinleri evlerine girerken, bomba süsü verilmiş çanta ile ilgili soruşturma başlatıldı.

