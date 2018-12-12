ADD: Laik Cumhuriyet yoksa demokrasi de yurttaş da özgürlükler de yoktur

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Ödemiş Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Cumhuriyet kazanımları ve Türkiye\'nin dirliğinin, tarihin en ağır, en sinsi saldırısı altında olduğu öne sürülüp, \"Laik Cumhuriyet yoksa demokrasi de yurttaş da özgürlükler de yoktur\" denildi.

Hükümet Meydanı\'ndaki basın açıklamasına ADD Ödemiş Şubesi üyesi yaklaşık 50 kişi katıldı. Açıklamaya, alandaki bazı vatandaşlar da destek verdi. Basın açıklamasını ADD Ödemiş Şube Başkanı Gürçay Işık yaptı. Türkiye Cumhuriyeti\'nin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün liderliğinde; emperyal güçlerin bozguna uğratılması sonucu kurulduğunu belirten Işık, \"Savaş meydanlarında, Mustafa Kemal\'in askerlerinden okkalı tokat yiyenler; strateji değiştirmişlerdir. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi saygın ve değerli kavramlar kullanılarak yürütülen pek çok operasyonu yaşadık, gördük. Yapılan tüm operasyonlar, Atatürk Cumhuriyeti\'ni yok etme amaçlı olmuştur. Cumhuriyet kazanımları ve ülkemizin dirliği tarihin en ağır, en sinsi saldırısı altındadır. Laik Cumhuriyet yoksa demokrasi de yurttaş da özgürlükler de yoktur. Türkiye Cumhuriyeti\'ni ortadan kaldırma hayallerinden vazgeçmeyenlere önemli bir ayrıntıyı hatırlatırız; hepimiz Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" dedi.

Işık açıklamasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıldönümünde, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kadir Mısıroğlu\'nu ziyaret etmesine de değinip, \"Açıkça söylüyoruz ki bu ziyaretin denk getirildiği gün \'insani\' ve \'tesadüfi\' olmanın ötesinde işaretler barındırmaktadır. Ziyaret, yapıldığı gün ve yapılış biçimiyle hiç kuşkusuz Atatürk Cumhuriyeti\'ne açıkça bir meydan okumadır\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından kalabalık olaysız dağıldı dağıldı.

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