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Politika

Adaylıktan da partisinden de istifa etti

Demokrat Parti (DP) Antakya belediye başkan adayı Mehmet Garip Siper, partisinden ve adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

16 Mart 2009 02:00

Demokrat Parti (DP) Antakya belediye başkan adayı Mehmet Garip Siper, partisinden ve adaylıktan istifa ettiğini açıkladı. Siper, Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği toplantıda, aday olduğu partiden gereken desteği görmediği için istifa ettiğini söyledi.


Çalışmaları süresince bazı parti üyelerinin de aleyhinde çalışmalar yürüttüğüne tanık olduğunu öne süren Siper, "Bu yüzden de partiden ayrılmanın daha doğru olacağına karar verdim. Antakya'da sol adayların birleştiğini düşünüyorum ve sağ partilerin de tek bir çatı altında birleşmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle adaylıktan çekilmeye karar verdim. Siyasetin bana göre olmadığını anladım ve siyasi hayatımı tamamen noktaladım" dedi.

Siper, istifasını noter aracılığıyla partiye gönderdiğini bildirdi.

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