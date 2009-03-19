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Politika

‘Adaylıktan çekilmezsen canınla oynarsın’

Başbakan'ın memleketi olan Rize'nin Güneysu ilçesinin MHP'li başkan adayına 'çekilsezsen ölürsün' bakısı.

19 Mart 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu İlçesi'nde MHP'den belediye başkan adayı olan Arif Mamatioğlu, adaylıktan çekilmesi yönünde telefonla tehdit aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

MHP Belediye Başkan adayı Arif Mamatioğlu'nun Güneysu İlçesi'ndeki evini önceki gün arayan kimliği belirsiz bir kişinin, telefona çıkan yengesi Meryem Mamatioğlu'na, “Arif bey bir hafta içinde adaylıktan çekilsin. Çekilmezse canıyla oynar'' dediği belirtildi.

Bunun üzerine Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Arif Mamatioğlu, “Güneysu çok önemli bir ilçe. Başbakan Erdoğan'a saygısızlık yapmadan yarışı sürdürüyoruz. Seçimde iddialıyım ve kazanacağıma inanıyorum. Bu tür tehditlere boyun eğmem. 29 Mart'a kadar çalışıp seçimi alacağım'' dedi.

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