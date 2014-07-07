"Adaylığımıza 'meşru değildir' diyen Bahçeli'ye, İhsanoğlu ne diyecek?"

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Bakın birileri bizim adaylığımız için 'meşru değildir' diyor. Ben özellikle Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun buna cevap vermesini bekliyorum" dedi.

Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesince bir alışveriş merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan cumhurbaşkanı adayı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Demirtaş, şunları söyledi:

"Bakın birileri bizim adaylığımız için 'meşru değildir' diyor. Ben özellikle Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun buna cevap vermesini bekliyorum. Halen bekliyorum, dünden beri suskunluğunu koruyor. Kendisini aday gösteren bir Genel Başkan bizim için 'bunların adaylığı meşru değil' diyor, 'YSK'nın bunların adaylığını iptal etmesi lazım' diyor. Şimdi Sayın İhsanoğlu susuyor, halen cevap vermiş değil. Merak ediyorum ne diyecek. Kendisi katılıyor mu bu görüşe. Kendisi aynen kendi Genel Başkanı gibi mi düşünüyor. Bunları açıklaması lazım, böyle susarak olmaz, ne düşünüyor biz merak ediyoruz çünkü birileri bize ancak köleliği laik görüyor. Bunlar diyor 'bizim kapıcımız olabilir, temizlikçimiz olabilir, mahallemizde bakkal olabilir'. İtirazımız yok ama cumhurbaşkanı adayı olamaz kafa bu işte. Bunlara göre bizim yerimiz o."

Cumhurbaşkanı adaylarının da bu konudaki tavrını merak ettiğini, bu konuda bir şeyler söylerlerse kendilerinin de bir cevaplarının olduğunu dile getiren Demirtaş, "Şunu herkes aklının bir köşesine yazsın. Onurumuz, haysiyetimiz yani temsil ettiğimiz bütün kesimlerin bize emanet ettiği o irade asla sizin karşınızda boyun bükmez. Haddinizi bileceksiniz. Önce siz haddinizi bileceksiniz. Biz Türkiye toplumunun aydınlık geleceği için, halklarımızın özgürlüğü için canımızdan vazgeçeriz. Siz tırnağınızdan vazgeçmezsiniz, sizin kıymetiniz değeriniz bu kadardır işte" şeklinde konuştu.

'Karşımızda tek anlayış var'

Mardin'in birkaç kilometre ötesinde büyük bir barbarlığın ve vahşetin yaşandığını belirten Demirtaş, barışın en acil ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Devleti yönetenlerin halktan olması gerektiğini savunan Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminin bunun için bir fırsat olduğunu belirterek, "Karşımızda iki aday yok. Tek anlayış var. Bu anlayışa göre devlet kutsaldır. Bu anlayışa göre devlet babadır. Döver de söver de. Bizim anlayışımıza göre devlet hizmetkardır, hizmetçidir. Biz bu anlayışı oturtana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.