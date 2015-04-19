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Adaylığı YSK tarafından iptal edilen Sertel, AYM'ye başvuracak

Sertel'in adaylığı, Basın İlan Kurumu yönetiminden yasal süre içinde ayrılmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti

19 Nisan 2015 21:30

İzmir’de CHP 2’nci Bölge 6’ncı sıra milletvekili adayı iken adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen Atilla Sertel, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. YSK, Sertel'in adaylığını, Basın İlan Kurumu'ndaki görevinden yasal süre içinde ayrılmadığı için iptal etmişti. 

YSK'nın çifte standartlı davrandığını iddia eden Sertel, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını açıklayarak, "Başbakanlığı bırakmadan Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmasına ve seçimlere girmesine YSK ses çıkarmadı, herkes film gibi izledi. Atilla Sertel’in milletvekiliği kağıt üzerinde iptal edilebilir ama gönüllerde, beyinlerde asla iptal edemezsiniz” dedi.

Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlığı görevlerinden ayrıldıktan sonra CHP’den aday adayı olmuş ve yapılan ön seçimlerde, İzmir 2. Bölge’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Balbay’ın ardından üçüncü sırada yer almıştı. Kontenjan adayları nedeniyle 6. sıraye gerileyen Sertel'in seçileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Sertel’in adaylığına, ön seçimde 60’lı sıralarda kalan bir aday adayı, Basın İlan Kurumu’ndaki görevinden yasal sürede ayrılmadığı gerekçesiyle itiraz etti. İl Seçim Kurulu itirazı reddederken, Yüksek Seçim Kurulu ise itirazı yerinde buldu.

 

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