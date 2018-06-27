“Adayların duyguları sınav başarısını etkiliyor”

ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala Medicana International Ankara Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikoterapist Prof. Dr. Nurper Erberk Özen, sınav tarihi yaklaşırken adayların duygularının sınav başarısını ve sonucunu etkileyeceğini vurguladı. 3 duygunun sınav yaklaşırken çok önemli olduğunu söyleyen Özen, “Bu duygular özgüven, rahat ve huzurlu hissetmek ile umutlu olmaktır” dedi.

Sınava girecek adayların son yıllarda daha yoğun tempoyla çalışma gayretinde olduklarını söyleyen Prof. Dr. Özen, “Bilgi birikimi kadar fiziksel ve psikolojik pek çok faktör bu sınavlarda adaylara destek olacaktır” ifadelerini kullandı.

“OLUMSUZ DÜŞÜNME SINAV KAYGISINI ARTIRIYOR”

Psikolojik faktörler içinde olumlu düşünme ve olumlu hissetmenin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özen, “Olumlu düşünme, motivasyonu ve başarıyı arttırmada çok önemli. Üstelik, olumsuz düşünme, sınav kaygısını arttırıp verimliliği düşürme gibi bir risk de taşıyor. Fiziksel faktörler de bu süreçte çok önemli. İyi bir uyku, dinlenme ve beslenme de adaylara destek oluyor” diye konuştu.

“KENDİ KİŞİSEL HEDEFİNİZE ODAKLANIN”

Prof. Dr. Özen, adayların kendi kişisel hedeflerine odaklanmalarını ve başka kişilerle kıyaslamaya girmemeleri gerektiğini söyledi. Sınav yaklaşırken özgüven, rahat ve huzurlu hissetmek ile umutlu olmak gibi duyguların önem taşıdığını belirten Özen, şunları söyledi:

“Adaylar unutmasın ki ne kadar emek verdilerse onun karşılığını alacaklar. ‘Hazırım ve yapabilirim’ diyebilmek çok önemlidir. Ne kadar çalıştıysak o kadar hazırız. Her adayın çalışma temposu, verdiği gayret aynı değil ancak her aday yaklaşık olarak neyi ne kadar yapabileceğini bilerek hedefini ona göre belirlemeli. Burada amacımız, kendi kişisel hedefimize odaklanmak, başkaları ile kıyaslamaya girmek değil.

“DİKKAT VE KONSANTRASYONUNUZU ARTIRIN”

Sınav zamanı ihtiyacımız olan ikinci duygu rahat ve huzurlu hissetmektir. Sınav ortamı, her zaman ders çalışılan masalardan, sıralardan, hep sınava girdikleri yerden teknik açıdan aslında hiç farklı değil. Adaylar kendilerini en huzurlu ders çalıştıkları ortamda olduklarını düşünerek dikkat ve konsantrasyonlarını arttırabilirler. Sınav esnasında otuz saniye-bir dakikalık kısa molalar vererek, gözlerini kapatıp, burnundan yavaş ve derin nefes alıp ağızdan verme şeklinde gevşemeye çalışmak, kendilerini sınavın geri kalanına daha konsantre olmaya hazır hissettirir. Bunu sorulardaki konu ya da bölüm geçişlerinde bir kaç dakika gibi biraz daha uzun süre uygulayabilirler. Bunun zaman kaybı olarak düşünülmemesi gerekir, yararı göz önüne alınmalıdır.

“YAPAMADIĞINIZ BÖLÜMLER SİZİ DURDURMASIN”

Üçüncü olumlu duygu ise umut olmalı. Tüm adaylar kendilerince yıllardır elinden geleni yaptıktan sonra, artık hazır olduğu duygusu ve umudu ile sınava başlamalıdır. Tüm konu ve soruları eksiksiz bilmek ve çözmek olası olmadığına göre, yapamadığı bölümlerin kendisini durdurmasına izin vermemelidir.”

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