Adaylardan taahhütname istediler

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), yerel seçimlere katılacak belediye başkan adaylarından seçilmeleri halinde, görev sürelerince sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarına dair taahhütname istedi.



HAYTAP'tan yapılan yazılı açıklamada, başkan adaylarına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın çevre ve sağlıklı toplum ile ilgili maddeleri hatırlatılarak, "21'inci yüzyılda insani nitelikleri yüksek bir toplum, hayvanların yaşam haklarına kayıtsız kalamaz. Yüzyılımız, insan haklarının yanında hayvan haklarının da gelişeceği ve yayılacağı bir yüzyıl olacaktır" denildi.



Başkan adaylarından bu bağlamda, başkan seçilmeleri durumunda bazı sözler vermeleri ve bunları özenle yerine getirmeleri hususunda taahhütname imzalamalarının istendiği vurgulanan açıklamada, bu taahhütnamenin, başkan adayları ziyaret edilerek imzalatılacağı kaydedildi.



HAYTAP Antalya Temsilcisi Nilsu Güleç de "Taahhütnameyi imzalayan ve imzalamayan başkan adaylarının isimlerini basın ile paylaşma kararı aldık" dedi.



Taahhütnamede neler var?



HAYTAP'ın hazırladığı ve belediye başkan adaylarından imzalamaları istenen taahhütnamede şunlar yer alıyor:



"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu titizlikle uygulayacağım ve ayırım yapmadan tüm hayvanların yaşam haklarının korunmasına ilişkin konularda gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışacağım.



-Yok eden değil, yaşatan bir belediye anlayışını tüm çalışanlarımın uygulamasını sağlayacağım.



-At ve eşek gibi hayvanların, sahipleri tarafından iyi muameleye tabi tutulmasını sağlamaya yönelik tedbirler alacağım ve bu tür hayvanların hastalık ve terk edilme durumlarında yaşamlarının son dönemlerini insan merhamet ve şefkatini hissederek geçirecekleri bakımevlerini kuracağım.



-Sahipsiz kedi köpek gibi hayvanlar için kurulacak hayvan hastaneleri ve rehabilitasyon merkezlerinde kısırlaştırma, aşılama ve hasta olanların tedavi edilmesi işlemini ehil veteriner hekimlerce yapılmasını sağlayacağım. Mevcut olanları iyi koşullara getireceğim.



-Yasanın 4. maddesinin (j) bendi (Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları) hükmü gereğince ve yine yasanın ayni maddesinin (h) bendi (Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır) hükmü gereğince, bu hayvanların yaşamları boyunca bakılacakları doğal koşullara uygun bakımevlerini kuracağım. Mevcut olanlardan beton ve fayanstan oluşan hapishane durumunda olanlar varsa, onları da özgür ve doğal koşullara getireceğim.



-Bunun yanında yasa gereği kısırlaştırıldıktan sonra alındığı yere bırakılanların, dışardaki yaşamlarını da güvence altına alacak tedbir ve eğitim çalışmalarına önem verilecek, onlar için şehirde beslenme odakları kurulacaktır.



-Sahipsiz hayvan sorununa ana kaynak olan pet shop'ların, üretim çiftliklerinin, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte denetimi en iyi şekilde sağlanacak, yasadışı üretimi ise yasanın öngördüğü şekilde tamamen önleyecek çalışmaları yaptıracağım.



-Hayvan sevgimi, özgür doğanın özgür hayvanlarını alıp şehirlerdeki yapay alanlara taşıyarak hayvanat bahçeleri denilen hapishaneleri kurarak değil, insanla birlikte yaşayan hayvanların yaşamlarını vicdan ve merhamet çerçevesinde iyi koşullarda geçirmelerini sağlayarak göstereceğim. Başkanlığım süresinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar doğal koşullardaki bakımevlerinde güven içinde yaşayacaklar. Kısırlaştırılması gerekenlerle, hasta olan ve tedavisi yapılacaklar ise hayvan hastaneleri ve merkezlerde tedavi görecek ve rehabilite edileceklerdir.



-Başkanlığım süresince, hiç bir hayvan belediye ekiplerince zehirlenerek öldürülmeyecek, ormanlara ve dağlara atılmayacaktır."

