Adaylardan sıralamalara tepki gelmişti; MEB'den 'KPSS puanıyla öğretmen ataması' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla öğretmen atamalarına başvuran adayların sorularına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, başarı sırasına göre bir işlem yapılmadığı, öğretmen atamaya ilişkin mülakat listesinin standartlaştırma işlemleriyle elde edilen ‘sınav puanı’ üzerinden yapıldığı belirtildi.

Başarı sırasının adaylara sadece kendisiyle birlikte sınava giren adaylara göre durumlarını görebilmeleri amacıyla açıklandığı ve ‘başarı sırasına’ göre bir işlem yapılmadığı, öğretmen atamaya ilişkin mülakat listesinin standartlaştırma işlemleriyle elde edilen ‘sınav puanı’ üzerinden yapıldığı belirtildi. Sınav puanının ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her iki sınav için de karşılaştırmaya imkân vermek üzere gerekli istatistiksel işlemlere dayalı ‘standartlaştırma’ yöntemiyle hesaplandığı ifade edildi.

KPSS’nin, farklı yıllarda yapılan sınavlardaki zorluk düzeyini eşitleme açısından önemli bir seviyeye geldiği kaydedilirken, 2019 KPSS başarı puanına göre mülakata davet edilemeyen öğretmen adaylarının sınav puanlarının 2 yıl süreyle geçerli olduğu bildirildi.

Adaylar sıralama tepkisi göstermişti

2019 KPSS puanıyla atamaya başvuran bazı adaylar, 2018 puanıyla başvuran adayların sıralamalarının kendilerinden daha düşük olmasına rağmen mülakata alınmalarını eleştirmişlerdi. MEB bu konuya ilişkin açıklamasında, ÖSYM tarafından 2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonucunda adayların sınava girdiği alan ayrımı yapılmaksızın tüm adayların tek bir KPSSP121 puanıyla sıralanmasına karşın, 2019 yılından itibaren KPSS ÖABT’de sınav yapılan 18 alanın her biri için KPSSP121 başarı sırası açıklanmasına başlandığını ifade etti.