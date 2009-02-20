Adaylar seçimde iki gün sokağa çıkamayacak

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yerel seçime bir gün kala adayların ve yakınlarının sokağa çıkması yasaklandı. Bu yasağın ardında, 2004 yerel seçimlerinde kaybeden adayın kazanan adayın bürosunu basması ve silahlı çatışmada 10 kişinin yaralanması yatıyor.



Türkiye’deki seçimlerin dünyanın başka yerlerinde yapılan seçimlere benzemediğini gösteren haber Denizli’den geldi. 2004 yerel seçimlerinin en olaylı geçtiği yerlerden biri Denizli’nin Sarayköy ilçesiydi. Seçim gecesi sandıkların açılmasından sonra yeni başkan belli oldu ve ilçe karıştı.



Seçimleri kazanan CHP’li başkanın seçim bürosu, kaybeden AKP’li aday Ahmet Çelikak tarafından pompalı tüfekle basıldı, büroda 10 kişi vurularak yaralandı.



Sarayköy Kaymakamlığı 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için yeni kararlar aldı. Kaymakamlık, seçimlere bir gün kala belediye başkan adayları, yakınları ve siyasi parti üyelerinin gece 22.00’den sonra sokağa çıkmasını yasakladı.



Sarayköy Belediye Başkanı Orhan Karaköse, kararı “Bir arkadaşımızın hırsına yenilmesi sonucu birçok arkadaşımız yaralandı, sakat kaldı. Seçim güvenliği konusunda kaymakamımız, jandarmamız ve polisimiz gerekli önemleri aldılar, bizlerde siyasi partiler ile prensip kararında anlaşarak bu seçimi huzurlu bir şekilde geçireceğimize inanıyorum” sözleriyle değerlendirdi.



Kaymakamlık tarafından alınan kararlara diğer adaylar da tam destek verdi. MHP adayı Yasin Çetinkaya da “2004 yılında yaşanan olaylara muhatap olanlardan birisiyim. Gerçekten çok kötü olmuştu. Bizler bu yaşanan olayların yeniden yaşanmaması için MHP olarak seçimlere iki gün kala partililerimiz ile birlikte sokağa çıkmama kararı aldık” dedi.



Sarayköy’de siyasilerin sokağa çıkma yasağı 30 Mart sabahı sona erecek.



