Adaylar oy için ‘w’ peşinde

Yıllar önce seçim dönemlerinde kent meydanları, kahvehaneler ve ev ziyaretleriyle kendilerini tanıtmaya çalışan adaylar, yerel seçim öncesinde interneti de en etkin şekilde kullanmak için çaba gösteriyor.





Türkiye'de internet kullanıcılarının geçen yıl itibarıyla 26 milyon 500 bin kişiye ulaşmasıyla yerel seçimlerin ikinci adresi meydanlardan sonra internet oldu.



Türkiye'nin dünyada internet kullanıcıları arasında 14'üncü sırada yer almasını dikkate alan adaylar, arkadaşlık ve paylaşım sitelerinin yanı sıra kendi adlarını taşıyan web siteleri, şehir rehberleri, elektronik gazeteler başta olmak üzere üzere interneti en etkin şekilde kullanmanın yollarını arıyor.



Seçim portalı



Antalyalı turizmci ve internet yayımcısı Celal Uysal da ülke genelinde oluşturduğu "www.secim-portali.com" adresli siteyle tüm adayların tanıtımını gerçekleştiriyor.



Celal Uysal, portalde aday tanıtımının yanı sıra siyasi partiler, adaylar ve kampanya dönemine ilişkin her türlü bilgi, haber ve belgenin yer aldığını bildirdi.



Uysal, ABD başkanlığına seçilen Barack Obama'nın seçim kampanyasında etkin bir şekilde interneti kullandığına ve seçimi kazanmasında internetin önemli payı bulunduğuna işaret ederek, "Öyle ki Barack Obama, seçimi kazandıktan sonra ilk teşekkür mesajını da internet aracılığıyla verdi" dedi.



Celal Uysal, Türklerin interneti kullanmada dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinden daha ileride olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu nedenle adaylar ve siyasi partiler bu seçim döneminde interneti daha etkin kullanmayı yeğledi. Biz de bu amaçla portal oluşturduk. Adayların basın toplantılarından icraatlarına, ulusal basında çıkan haberlerle kişisel bilgilerine kadar tüm bilgilerle sürekli güncelleşen seçim portalı, internet kullanıcılarının adayları tanıma ve birbirleriyle kıyaslama açısında hemen ulaşabilecekleri tarafsız bir hizmet sunuyor. Seçim portalında Yüksek Seçim Kurulu duyuruları, seçim anket neticeleri ve seçmen istekleri gibi özellikle adayların faydalanacağı bilgiler de yer alıyor."



Saadet Partisi Antalya Muratpaşa belediye başkanı adayı Ali Aktaş da özellikle gençler arasında kullanımı çok yaygın olan Facebook'ta yerini aldı. Kendine ait grupları, destekçi sayfaları ve 22 Facebook sayfası olan Aktaş, "Muratpaşa'da on binlerce internet abonesi var. Seçmenimizle bu alanı kullanarak haberleşmek, çağın gereklerine uygun seçim çalışması yapmak istedik" dedi.



Büyükşehirler de internette



CHP'nin, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkan adayları, seçmene internet üzerinden ulaşma konusunda diğer partilere göre daha ‘başarılı’ görünüyor.



CHP'nin Ankara Büyük Murat Karayalçın; içeriği tamamlanmış internet sitesi www.karayalcin.com, İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu; www.kemalkilicdaroglu.com ve İzmir'de de Aziz Kocaoğlu; www.azizkocaoglu.org üzerinden seçmenlerine uzun zamandır sesleniyor.



AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in resmi internet sitesi bulunmadığı öğrenildi. Ancak bir taraftarınca açıldığı düşünülen www.melihgokcek.com.tr adresinde Gökçek'in çalışmalarına ilişkin bilgiler yer alıyor.



İstanbul'un AKP'li belediye başkanı Kadir Topbaş'a ait www.kadirtopbas.net internet adresi ise tek başına içerik barındırmıyor. Site, belediyenin resmi internet sitesi http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/AnaSayfa2.aspx adresine yönlendiriliyor.



AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Taha Aksoy da www.tahaaksoy.com adresinden seçmenlerine sesleniyor.



Video izlettiriliyor



MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, www.mansuryavas.com.tr internet adresinden kendisi hakkında bilgi almak isteyen seçmenlere, iki dönemdir belediye başkanlığını yaptığı Beypazarı ilçesinin dönüşümünü içeren bir video izlettiriyor.



MHP'nin İstanbul adayı Ahmet Turgut'un sitesi, www.ahmetturgut.org adresinde ise içerik bulunmuyor ve ziyaretçileri tek bir "hitap" sayfası karşılıyor.



İzmir'in MHP'li adayı Musavat Dervişoğlu ise www.musavatdervisoglu.com adresinde seçmenlere sesleniyor ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgilere yer veriyor.



DTP'nin ise üç büyük şehirde sadece İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Akın Birdal'ın, www.akinbirdal.com internet adresi aktif durumda bulunuyor. DTP'nin Ankara'da "platformlarla birlikte" desteklediği Hayriye Kamile Öncel'in internet sitesinin seçimden önce açılması planlanıyor. İzmir'de de yine "platform" olarak desteklediği Arif Ali Cangı'nın, "com", "net" ya da "org" uzantılı internet sitesi bulunmuyor.



Şahsi siteler



Diğer birçok il, ilçe ve beldenin başkan adaylarının da şahsi internet siteleri bulunuyor.



Örneğin Antalya'da AKP başkan Menderes Türel; www.menderesturel.com.tr, MHP'li aday Kemal Çelik; www.kemalcelik.gen.tr ve CHP'li aday Mustafa Akaydın ise "Yaparsa Hoca Yapar" sloganıyla www.mustafaakaydin.com internet adresinden seçmenlerine ulaşmaya çalışıyor.