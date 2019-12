-ADAYLAR EL VE DEDEKTÖRLE ARANACAK ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Sınav sorularının sızdığı iddiaları nedeniyle iptal edilen ve 31 Ekimde yeniden yapılacak KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda, sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri hem elle hem de dedektörlerle aranacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, yanlarında kimlik belgeleri dışında hiçbir şey getirmemeleri konusunda uyarıldı. ÖSYM, iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kılavuzunu internet sitesinden yayımlayarak, sınavın uygulanması ile ilgili yeni bilgilerin bu kılavuzda yer aldığını bildirdi ve sınava girecek adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri uyarısında bulundu. 31 Ekim Pazar günü yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı, saat 09.30 başlayacak. Sınav, 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak ve 150 dakika sürecek. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybeden adaylar, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Pazartesi gününden itibaren ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri veya ÖSYM bürolarından bu belgelerini bir ücret ödemeden çıkartabilecek. Sınava girilecek bina ve salonu gösteren fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavdan önce adayların adreslerine postalanacak. -SORU KİTAPÇIKLARI- Sınavda bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılacak. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları farklı türlerde basılacak. Farklı türdeki soru kitapçığında sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecek. Bu nedenle her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacak. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında basılı olacak. Adaylar sınava girerken yanlarında 2010 KPSS-Lisans Eğitim Bilimleri Testi Sınavı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi ve bir fotoğraflarını bulunduracak. Sınava giriş ve kimlik belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi, faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacak. Adayların yanlarında bulunduracağı fotoğraflı ve özel kimlik belgesi, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (sadece nüfus cüzdanı veya pasaport) olacak. Sınavda salon görevlileri, adayın sınava giriş ve kimlik belgesindeki fotoğraftan adayı tanımakta zorlanırlarsa adaydan kendisini kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilecek. Bu nedenle her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan, kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurması isteniyor. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka TC kimlik numarasını, adını ve soyadını yazacak. Sınava giriş ve kimlik belgesinin aslını, özel kimlik belgesini ve bir fotoğrafını yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak. Sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak. -YASAKLAR- Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların bu belgeler dışında herhangi bir eşyalarını sınav binalarına getirmemeleri isteniyor. Adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacak. Adaylar sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat getirmeyecek. Bu gereçler, bütün adaylara ÖSYM tarafından sağlanacak. Adayların sınava yiyecek, içecek, su getirmeleri de kesinlikle yasaklandı. Su ve şekerleme de yine ÖSYM tarafından karşılanacak. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından el ve dedektör ile aranacak. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar her türlü elektronik-mekanik cihaz, sınav binasına kesinlikle alınmayacak. Sınav öncesinde, sınav esnasında ya da sınav sonrasında bina içerisinde cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen adayın sınavı iptal edilecek. -BİR SAAT ÖNCEDEN GELİNECEK- Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri zorunlu tutuluyor. Gerekli kimlik kontrolleri, sınava giriş ve kimlik belgesi ile özel kimlik belgesi kullanılarak yapılacak. Fotoğraflı sınava giriş ve kimlik belgeleri, oturum sonunda salondaki görevliler tarafından toplanacak. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve cevap kağıtlarını dağıttıracak. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacak. Adaya verilen soru kitapçığı üzerinde basılı olan kitapçık türü, cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana adaylar tarafından işaretlenecek ve görevliler tarafından paraflanarak onaylanacak. Cevap kağıdında soru kitapçığı türünü belirtmeyen, bu alanı boş bırakan adayın ise sınavı geçersiz sayılacak. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılacak. Cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak, salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecek. 150 dakika sürecek sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde hiçbir aday sınav salonundan dışarı çıkarılmayacak. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek. Sınav salonundan çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak. Sınavda adaylara, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Metotları ve Rehberlik konularında sorular yöneltilecek. Sınav sonuçları, adayların adreslerine sınav sonuç belgesiyle bildirilecek. Bu belgede adayların teste verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSSP10 puanı yer alacak. Adaylar ayrıca sınav sonuçlarınI internet yoluyla da öğrenebilecek.