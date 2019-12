-ADAYLAR DA MAĞDUR ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - KPSS iddialarıyla ilgili ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında yapılan inceleme sürerken, sınav sonuç belgeleri ulaşmayan adaylar da merkezde yoğunluk oluşturuyor. Hem iddialar hem de belgelerini alamadıkları için iki kez mağdur olduklarını belirten adaylar soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgili Savcı Şadan Sakınan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ÖSYM'nin binasında yürütülen inceleme devam ederken, merkezin bir diğer konukları ise sınava giren adaylar. KPSS'ye giren ancak sınav sonuç belgeleri çeşitli nedenlerle ellerine ulaşmayan adaylar, ÖSYM'nin danışma bölümünde hizmet veren bilgi işlem merkezinde belgelerini almaya çalışıyor. Belge alma işlemi uzun sürmese de özellikle il dışından gelen adaylar önemli sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar. KPSS'nin yanı sıra ÖSYM'nin yaptığı diğer sınavlara ait belgelerin de alındığı merkezde, PTT'ye yatırılan 3 lira karşılığında işlemler 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Merkez yetkilileri, aralarında KPSS'ye girenlerin de bulunduğu günde ortalama 100 civarında adayın başvuruda bulunduğunu bildirdi. Kopya iddiaları nedeniyle, sonuçları almalarına rağmen herhangi bir kuruma müracaatta bulunamadıklarını belirten adaylar ise soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor. KPSS sonuç belgesi ulaşmayan ve merkeze Malatya'dan gelen Mustafa Apaydın da hem iddialar hem de belgesinin ulaşmaması nedeniyle iki kez mağdur olduğunu söyledi. Lisans düzeyinde girdiği sınavda çeşitli kurumlara iş başvurusu yapmak istediğini ancak yapamadığını belirten Apaydın, ''Tüm adaylar gibi ben de bekliyorum. Hepimiz mağdur olduk, umarım en kısa sürede soruşturma tamamlanır'' dedi. Bu arada farklı işlemler için merkeze gelen öğrenciler de ÖSYM'nin yapacağı diğer sınavlarla ilgili tarihlerin bir an önce açıklanmasını beklediklerini söylediler. Öte yandan ÖSYM'deki incelemelere hafta sonu nedeniyle ara verildiği, incelemenin pazartesi günü yeniden başlayacağı bildirildi.