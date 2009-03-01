‘Adaylar botoks yaptırıyor’

Sağlıklı beslenme ve yaşam uzmanı Dr. Ender Saraç, yerel seçimlere hazırlanan pek çok belediye başkan adayına, seçim çalışmalarında daha dinç ve nurlu yüzlü görünmeleri için özel bakım uyguladıklarını söyledi.



Bursa’da bir gıda takviyesi firmasının düzenlediği ‘Kendine İyi Bak Genç Kal’ adlı toplantısına katılan Saraç, “Özellikle göbek eritmek için gelenler olduğu gibi yorgunluğa karşı ozon tedavisi yaptıranlar var. Sağlık açısından dağılmış durumdalar. Doğru dürüst uyumuyor ve beslenemiyorlar. İstanbul ve İstanbul dışından bizlere başvuran çok sayıda belediye başkan adayı, bizden destek istiyor. Cilt bakımına, mimiklerini daha iyi kullanabilmek için yüz mezoterapisi istiyorlar. Özellikle göbek eritmek için gelen çok belediye başkan adayı var. Yorgunluğa karşı ozon terapisi yaptıran bulunuyor. Onlara hafızayı kuvvetlendirici özel vitamin iğneleri yapıyoruz. Çünkü aşırı stres nedeniyle unutkanlık başlıyor bu dönemde. Cildin daha nurlu, daha berrak görünmesi için özel birtakım vitamin iğnelerini yapıyoruz” dedi.



Çok sert mimik kullanan belediye başkan adaylarının daha yumuşak görünebilmeleri için botoks da uyguladıklarını ifade eden Dr. Ender Saraç, “Çok sert mimikleri bulunan belediye başkan adaylarına gerekirse botoks ve dolgu da yapıyoruz. Cilt bakımları yapıyoruz ama en önemlisi daha dinç ve ince görünmeleri için kilo kontrolu konusunda destek oluyoruz. İddialı olan adayların hepsi şu anda bir hayli destek alıyor” diye konuştu.



(DHA)

