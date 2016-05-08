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Adaylar ALES'te ter döktü

Sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacaK

08 Mayıs 2016 16:23

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Bişkek'te gerçekleştirilen ALES ilkbahar dönemi sınavı saat 9.30'da başladı ve 150 dakika sürdü

Sınavda uygulanan testin sayısal bölümünde 40'ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 testleri), sözel bölümünde ise 40'ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 testleri) yer aldı.

ALES puanları yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor.

Sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacak.

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