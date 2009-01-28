'Adayım ama belediyecilikten anlamam'

AKP'nin Siirt Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Kasım Ceylan, “Şu anda belediyecilikten hiçbir şey anlamıyorum, ama bunların hepsini öğreneceğiz” dedi.



AKP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Siirt'te mevcut Belediye Başkanı Mervan Gül'ün yerine Kasım Ceylan'ı aday gösterdi. Ceylan, AKP Siirt milletvekilleri Yılmaz Helvacıoğlu, Afif Demirkıran ve İl Başkanı Bayram Kızılay'ın da katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.



Siirt'te, tarım alanında faaliyet gösteren Ceylan, kentte iflas ettiği yönünde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Hiç kimseye borcu bulunmadığını söyleyen Ceylan, “Kasım Ceylan'dan alacağım var diyen varsa gelsin. Şu andaki görevimden istifa ederim” dedi.



Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde uzun yıllardar siyasetin içinde bulunduğunu anlatan AKP başkan adayı Kasım Ceylan, “Şu an ben belediyecilikten hiçbir şey anlamıyorum. Ama bunların hepsini öğreneceğiz. Belediye Başkanı olmam halinde ise, halkım benim adıma kötü konuşması halinde ben görevimden istifa ederim. Belediye başkanlığını layıkıyla yapacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.



Ceylan, gazetecilerin sorusu üzerine mal varlığını da önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.



AKP milletvekili: Yıldırım beri tanıyorum



AKP Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu, Kasım Ceylan isminin bizzat kendisinin dile gediğini belirtti. Helvacıoğlu, “Genel seçimlerde bizimle beraber köy köy gezdi ve yardım etmiştir. Şu ana kadar bizden herhangi bir talepte bulunmamış bir insan. Biz kendisinin denetleyicisiyiz. Hep birlikte Siirt'i güzel yerlere taşıyacağız. Bu zafer 1 kişinin değil, bu zafer hepimizin zaferidir” dedi.

Ceylan'ın aday olmasında birçok araştırmanın etkili olduğunu öne süren Helvacıoğlu, “Ceylan'ı ve ailesini yılardan beri tanıyorum. Teşkilatımız bir yoklama yaptı, ayrıca kamuoyu araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre Ceylan çıktı ve biz Kasım Ceylan'a inanıyor ve güveniyoruz” dedi.



‘Başbakan uygun görmüş’



AKP Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'ten düştüğünü ve Siirt'ten kalktığını belirterek, “Sayın Başbakan Kasım Ceylan'ı uygun görmüştür ve aday göstermiştir.

Biz kasım Ceylan'ın denetleyicisi olacağız, kendisini her fırsatta denetleyeceğiz. 30 Mart sabahı, Siirt merkez dahil ve 6 ilçesinin belediye başkanları AKP'li olacaktır” dedi.(DHA)

