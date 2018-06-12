"Adayım, adayız, istiyoruz"

Fanatik gazetesi yazarı Emre Tilev, Türkiye'nin ev sahipliği yapmak için aday olduğu EURO 2024 hakkında bir yazı kaleme aldı.

Tilev, Türkiye'nin Gaziantep'ten Trabzon'a, Kocaeli'nden Ankara ve İstanbul'a kadar EURO 2024'e hazır olduğunu dile getirdi.

İşte Emre Tilev'in Fanatik gazetesinde yer alan yazısı:

"2024…

Uzak değil.

Çok yakın.

Biz bu tarihte ülkemiz için Avrupa Futbol Şampiyonasını istiyoruz.

Almanya da istiyor.

Ama daha 2006 yılında Dünya kupasını yapmadılar mı?

1998 yılında Fransa Dünya kupası yaparken 2016 da nasıl Avrupa şampiyonasını aldı.

Tamamı ile katakulli.

Tamamı ile Platini düzenbazlığı.



Bu kez olmamalı.

Bu ülke hazır.

Gaziantep’den, Trabzon’a,

Antalya’dan, Bursa’ya,

Kocaeli’nden, Ankara ve İstanbul’a kadar.

Şehir şehir hazırız.

En modern statlar ile hazırız.

Aklımız ile hazırız.



Vicdan duygusu olan kimliklerin Eylül ayında vereceği kararı bekliyoruz. Yok o vicdan dolarlara teslim ise kararı zihinlerimiz sorgulayacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 68. olağan kongresi, yarın Rusya'da yapılacak.



FIFA'ya üye ülke federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Moskova'daki Expocenter'da gerçekleştirilecek kongreye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katılacak.

Bu kongrede Uefa delegeleri ile bir araya geliş çok önemli.

Biliyorum ki Türkiye’mizin iki yüz akı bizi çok iyi temsil edecek ve Eylül için olumlu adımlar atılacak.

Ben bir spor adamı olarak çok istiyorum.



Hatta 2024’ü yapalım sonra bayrağı anlatım nktasında gençlere bırakalım diyorum.

TFF’ye inanıyoruz.

Kendimize ve ülkemize inanıyoruz.



Bu arada;

Kongrede, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi belirlenecek.

Ev sahipliği için Fas tek başına, ABD, Kanada ve Meksika ise birlikte aday olmuştu.

Gönlüm Fas der. Ya sizin ki?"