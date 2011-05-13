-ADAYA ÖZGÜ SORU KİTAPÇIĞI UYGULAMASI DEĞİŞECEK ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Adaya özgü soru kitapçığı ve cevap kağıdı uygulamasını bir daha ki sefere başka bir şekilde yapmayı düşünüyoruz'' dedi. Özcan, 9 Mayıs Avrupa Günü ve Gençlik Haftası dolayısıyla, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde verdiği resepsiyon öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özcan, bir gazetecinin, adaya özgü soru kitapçığına ilişkin sorusunu yanıtlarken, ''Adayla ilişkilendirmeden herkese ait bir soru kağıdı olacak ama soru kağıdı sınıfta gelince dağıtılacağı için adayla ilişkisi ancak sınıfta kurulacak'' ifadesini kullandı. Özcan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in istifasının söz konusu olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise şunları söyledi: ''Böyle bir sınavda Ali Bey'in istifa etmesi için öğrencilerin hakkaniyetine zarar veren bir icraatı olması lazım. Bugüne kadarki tecrübelerimizden ve yargının incelemesi sonucunda böyle bir husus ortaya çıkmadı. Hiçbir öğrencinin hakkı yenmedi. Kimse kimsenin önüne geçmedi veya arkasında kalmadı. Hak yenilmedikçe Ali Bey'in istifasını istemenin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz.'' Özcan, ''ÖSYM Başkanı dün katıldığı YÖK Genel Kurul toplantısında ne tür bilgiler verdi?'' yönündeki soru üzerine, ÖSYM başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in, toplantıda bugüne kadar olan gelişmeleri anlattığını söyledi. Demir'in, bundan sonra yapılacak sınavlarda nasıl hareket etmesi gerektiği hakkında da bilgi verdiğini belirten Özcan, ''Biz de kendisine sınavla ilgili bazı görüşlerimizi ilettik. Bu türden bir bilgi alışverişi oldu. Hem geçmişi şöyle bir gözden geçirdik hem de gelecekte ne gibi tedbirler alınacak bu tür sınavlarda onları gözden geçirdik'' dedi. Bu sınavla ilgili birkaç üniversiteden raporlar geldiğini anımsatan Özcan, o raporlar ışığında ne gibi değişiklikler yapılabileceğini gözden geçirdiklerini vurguladı. -ÖSYM BAŞKANININ İSTİFASI TARTIŞMALARI- Özcan, bir gazetecinin, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in istifasının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine, ''Böyle bir sınavda Ali Bey'in istifa edebilmesi için öğrencilerin hakkaniyetine zarar veren bir icraatı olması lazım. Bugüne kadarki tecrübelerimizden ve yargının incelemesi sonucunda böyle bir husus ortaya çıkmadı. Hiçbir öğrencinin hakkı yenmedi. Kimse kimsenin önüne geçmedi veya arkasında kalmadı. Hak yenilmedikçe Ali Bey'in istifasını istemenin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Eğer hatası olsaydı o konuda, derhal istifasını isterdik'' diye konuştu. ÖSYM Başkanı Demir'in idari kusurlarının olabileceğini belirten Özcan, şöyle devam etti: ''Ama o kusurlar sınavda öğrencilerin hakkaniyetine zarar vermedi. Ali Bey'in sürecin idare edilmesinde hataları olduğunu herkes kabul ediyor, herkes biliyor. Biz de kabul ediyoruz. Başbakanımız da söyledi, Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti. Herkes kabul ediyor, o ayrı bir mesele ama benim için önemli olan öğrencilerin hakkaniyetine zarar veren bir uygulamadır, böyle bir uygulama olmadı.'' -''HİÇ KİMSENİN PUANI TEKRAR HESAPLANMAMIŞTIR''- Özcan, bir gazetecinin, ''Bazı öğrenciler, sınav puanlarının değiştiğini ileri sürüyor. Bu durumda öğrencilerin mağdur olması söz konusu değil mi?'' sorusun yanıtlarken, şunları kaydetti: ''Hiç kimsenin, hiçbir öğrencinin puanı tekrar hesaplanmamıştır. Şu şekilde uygulamalar olmuştur. Eksik soru kağıdı alan veya soru kağıdının birkaç yaprağı olmayan arkadaşlara bu sınav tekrar verilmiştir ama bilgisayarda onların cevap kağıtları ilk soru kitapçığına ait olduğu için değerlendirilirken sanki ilk soru kağıdının yanlış veya eksik olan soru kağıdının cevaplarına göre puanlama yapılmıştır. Sonradan durum anlaşıldı. Yeni verilen soru kağıdına ait cevap kağıtlarıyla puanlar hesaplandı. Hiçbir şekilde, hiçbir öğrencinin puanı değişmemiştir. Sadece 2 bin 50 civarında olan, bunların bin 700 tanesi hapishanelerdeki insanlarımızdı, öğrencilerimizdir. 350 de dışarıda vardı. Soru kağıtlarında eksiklikler vardı, bunların. Bu arkadaşlara yeni soru kağıtları ile tekrar bir sınav verilmiştir ama cevapları eski sorulara ait cevaplar olduğu için değerlendirmede yanlışlıklar olmuştur ama bu fark edildi ve hemen yeni sorulara uygun cevap kağıdı geliştirilerek arkadaşlarımızın puanları hesaplanmıştır. Öğrenciler itiraz edebilirler ama durum budur. Sadece 2 bin 50 civarındaki öğrenci için bu işlem yapılmıştır. Başka da hiçbir öğrencinin sorusunda yanlışlık yoktur.'' -''ÖSYM'YE MAİL GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI''- YÖK başkanı Prof. Dr. Özcan, ''Devlet Bakanı Hayatı Yazıcı ile ÖSYM Başkanı Demir arasında bir mail krizi yaşandı. Olayın akışı nedir?'' yönündeki soruya, ''Ali Bey'in gelişinden zannediyorum bir ay sonra Ali Bey bir gün bana geldi. Kendisinin böyle bir e-mail aldığını söyledi. Bana maili gösterdi. Gayrı ciddi, tamamen uyduruk olduğu belli olan bir maildi. Ben de kendisine, 'Dikkate alma, at bunu bir tarafa' dedim. 'Sakla, bir gün lazım olur. Kayıtlarında bulunsun' dedim. ciddiye alınacak bir şey değil, olay budur'' yanıtını verdi. Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ÖSYM Başkanı Demir hakkında soruşturma izni istemesine ilişkin hazırlanacak ön inceleme raporunun 25 Mayıs 2011'de gerçekleştirilecek YÖK Genel Kurulu toplantısına yetişmeyebileceğini söyledi.