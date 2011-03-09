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Politika

ADAY OLACAK MEMURLAR İÇİN YARIN SON GÜN ANKARA (A.A)

09 Mart 2011 12:45

-ADAY OLACAK MEMURLAR İÇİN YARIN SON GÜN ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Milletvekili genel seçimlerinde aday olacak kamu görevlilerinin yarın saat 17.00'ye kadar istifa veya emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.  Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, yarın saat 17.00'den sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanlar, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimde aday olamayacak. Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından isçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının aday olabilmek için görevlerinden çekilmeleri gerekiyor.

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