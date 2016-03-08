Aday öğretmene Kürtçe, Arapça, Çerkezce eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, aday öğretmenlere Kürtçe, Arapça, Çerkezce öğretiminin temel düzeyde verileceğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Avcı, Meclis’te bakanlığının bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını yanıtladı:

“Aday öğretmenler, emekli öğretmenler ve eğitime gönül vermiş kişilerle bir araya gelecek, tecrübelerinden yararlanacaklar. Bu okul içi ve okul dışı faaliyetler toplam 16 hafta sürecek, 474 saatlik faaliyet programı uygulanacak. Yaz aylarında da 10 haftalık, 50 gün, 300 saat sürecek seminer, kurs türü çalışmalarımız olacak. Yazın yapılacak seminerler kapsamında farklı dil ve lehçelerin yoğun olarak kullanıldığı bölgelere gidecek aday öğretmenler, yörenin folkloru, kültürü ve insanlarıyla daha rahat iletişim kurabilmeleri amacıyla iki hafta boyunca, Türkçe dışında yaygın olarak kullanılan Kürtçe, Arapça, Çerkezce gibi dil ve lehçelerle ilgili temel düzeyde iletişim sağlayabilecekleri bir dil eğitiminden geçirilecekler."

Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’ne yönelik eleştiriler üzereine açıklama yapan Nabi Avcı, "Bu kitapta bir ‘15’inde kız ya erde ya yerde’ şeklinde bir Antep atasözü var... CHP’li milletvekili beni bu kitap yüzünden çocuk gelinliği teşvik etmekle suçluyor. Bu kitabı da tavsiye etmedik. Kitabı bu vesileyle duydum ve bu atasözünden bu vesileyle haberdar oldum” dedi