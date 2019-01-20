Aday gösterilmeyen AKP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Saadet Partisi adayı olarak girdiği 2014 yılı seçimlerini kazanarak Besni Belediye Başkanlığı görevine seçildikten sonra AKP'ye katılan İbrahim Öztürk, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmemesinin ardından partisinden istifa etti. İbrahim Öztürk, 31 Mart seçimlerinde AKP tarafından aday gösterilmedi. Yapılan anketlerde ve kamuoyu yoklamalarında kendisinin istenmiş olmasına karşın aday gösterilmediğini belirtti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, “Besni halkının iradesinin kendisinin aday gösterilmeyerek yok sayıldığını” öne süren Öztürk, açıklamasında şöyle dedi:



"2014 yılında benzer durum olunca Saadet Partisi'nden aday olarak seçimi kazanmıştık. 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle partimize tekrar döndük ve vaadettiğimiz hizmetlerin birçoğunu tamamladık, bir kısmının da yapımı devam ediyor. Ne yazık ki AK Parti İlçe Teşkilatı içerisinde bulunan ve şahsi menfaatlerini memleket menfaatlerinin üzerinde tutan insanlar, şahsımız nezdinde Besnililerin iradesini yok saydılar. Parti olarak düzenledikleri hiçbir toplantıya davet etmeyip, bizi dışladılar. Aynı şekilde bizim düzenlediğimiz hiçbir toplantıya da icabet etmediler. 2014 yılındaki aynı senaryo ve dayatma anlayışı, bugün de uygulanmaya konulmuştur. Besnililerin iradesi yine yok sayılmıştır. Bu haksızlığa ve halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden AK Parti’den üzülerek istifa ediyorum."