Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Türk Telekom: 55- 65

SAKARYA,(DHA)

SALON: Sakarya

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Duhan Köyiçi

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Etou 8, Wilbekin, Nnoko 12,Kerem Özkan 1, Douglas 9, Alp Karahan 6, Şafak Edge 6, Burak Eşlik 8, Herndon 5,Cenk Şekeroğlu

TÜRK TELEKOM: Landesberg 16, Ender Arslan 10, Campbell 7, Stimac 16,Gabriel 14, Serhat Çetin 2, Nusret Yıldırım, Kaya Peker, Fikret Can Akın, Polat Kaya, Yunus Emre Sonsırma

1. PERİYOT: 10-8

DEVRE: 28-26

3. PERİYOT: 40-42

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin ilk hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u 65-55 mağlup etti. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, hücumda çok fazla etkili olamayan Türk Telekom karşısında ilk periyodu 10-8önde tamamladı. İkinci periyoda iyi başlayan Sakarya ekibi 14\'üncü dakikada farkı 12\'ye çıkardı ve sonrasında da devreye 28-26 üstün girdi. Türk Telekom, ikinci yarıya Gabriel\'in üç sayısı ve faul çizgisinden bulduğu basketle başladı. Üçüncü periyotta ilk yarıya göre daha etkili olan deplasman takımı, Sakarya ekibi karşısında 24\'üncü dakikada 39-33 öne geçti. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 26\'ncı dakikada farkı 1\'e düşürdü.38-39 Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı üçüncü periyot, Türk Telekom\'un 2 sayılık üstünlüğüyle sonlandı: 42-40. Karşılaşmanın son bölümüne Ender Arslan\'ın üç sayılık basketiyle 57-55\'e gelen skordan sonra Türk Telekom, mücadeleyi 65-55 kazandı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla iki takımın oyuncuları pembe balon uçurdu.

