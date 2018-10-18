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Spor

Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Leiden Basketbol: 56 - 69

İSTANBUL,(DHA) STAT: Sakarya Spor  HAKEMLER: Pavel Fuska, Igor Esteve Malmierca, Juozas Barkauskas ADATIP SAKARYA BŞB BASKETBOL: Junior Etou 12, Mitchell Wilbekin 2, Alan Herndon, Cenk Şekeroğlu 2, Şafak Edge 3, Burak Eslik 5, Toney Douglas 16, Alp Karah

18 Ekim 2018 02:51

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Sakarya Spor 
HAKEMLER: Pavel Fuska, Igor Esteve Malmierca, Juozas Barkauskas
ADATIP SAKARYA BŞB BASKETBOL: Junior Etou 12, Mitchell Wilbekin 2, Alan Herndon, Cenk Şekeroğlu 2, Şafak Edge 3, Burak Eslik 5, Toney Douglas 16, Alp Karahan 3, Land Nnoko 11, Uğur Dokuyan, Kerem Özkan 2
LEİDEN BASKETBALL: Sergio De Randamie 3, Maurice Watson Jr. 7, Mohamed Kherrazi 4, Kenneth Simms 11, Darius Thompson 20, Değerli De Jong 20, Clayton Vette 4

1\'İNCİ PERİYOT: 14 - 18
DEVRE: 22 - 41
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 41 - 50

FIBA Avrupa Kuparı 1\'inci Tur A Grubu ilk maçında Adatıp Sakarya BŞB Basketbol sahasında Leiden Basketbol\'a 56-69\'luk skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Leiden Basketbol\'dan Worthy De Jong oldu.

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