Adatıp Sakarya BŞB - S. Oliver Würzburg: 80-60

ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
SALON: Sakarya
HAKEMLER: Ognjen Jokic, Martin Vulic, Alexandre Deman
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junior Etou (x), Mitcheal Wilbekin 6 (xx), Alan Herndon 3 (x), Şafak Edge 8 (xx), Burak Eşlik 2 (x), Jean Salumu 12 (xxx), Mustafa Kırcalı 2 (x), Toney Douglas 15 (xxx), Alp Karahan 8 (xxx), Landry Nnoko 18 (xxx), Uğur Dokuyan 6 (xxx)
S. OLIVER WURZBURG: Gabe Olaseni 6 (xx), Jordan Hulls 12 (xx), Badu Buck, Johannes Richter 8 (xx), Xavier Cooks 3 (x), Kresimir Loncar 3 (x), Julian Albus, Florian Koch 2 (x), Cameron Wells 7 (xx), Perry Ellis 13 (xxx), Felix Hoffmann, Brad Loesing 6 (xx)
1\'İNCİ PERİYOT: 17-19
İLK YARI: 35-32
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56-40
FIBA Avrupa Kupası A Grubu 5\'inci maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Almanya temsilcisi S. Oliver Würzburg takımını konuk etti. Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol karşılaşmadan 80-60 galip ayrıldı.
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