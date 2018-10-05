Adatıp Sakarya BŞB - Fribourg Olympic: 52-76 

SAKARYA (DHA)

SALON: Sakarya

HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Martins Kozlovskis, Sergiy Zashchuk

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Junior Etou 10, Jean Salumu 4, Landry Nnoko 9, Kerem Özkan 4, Toney Douglas 16, Alan Hemdon 2, Şafak Edge, Burak Eslik, Mitchell Wilbekin 2, Alp Karahan 3, Cenk Şekeroğlu 2

FRİBOURG OLYMPIC: Babacar Toure 12, Justin Roberson 15, AndreWilliamson 11, Chad Timberlake 6, Jeremy Jaunin, Paul Gravet 4, Dusan Madjan 3,Natan Jurkovitz 18, Florian Steinmann 7, Thomas Jurkovitz

1\'İNCİ PERİYOT: 13-21

DEVRE: 17-36

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 35-52

FIBA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü ön eleme turu rövanş maçında kendi evinde İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic\'e 76-52 yenilen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, kupaya veda etti. İki mücadelede de Fribourg Olympic\'e karşı mağlup olan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Avrupa serüvenine FIBA Erkekler Avrupa Kupası\'nda devam edecek.