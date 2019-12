Adatepe: Mustafa filmi vizyondan kalkmalı

Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, Can Dündar'ın yaptığı 'Mustafa'yı değerlendirirken filmin vizyondan kalkması gerektiğini savundu.



Ülkü Adatepe, New York'ta, Atatürk Okulu'nun öğrencileriyle bir araya geldi ve onlara Ulu Önder'i anlattı. Adatepe, Can Dündar'ın yaptığı 'Mustafa' filmiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:



"Filmi gördüm, büyük bir ümitle izlemeye gittim, çünkü daha önce Can Dündar'ın yaptığı Sarı Zeybek çok güzeldi. Hiç böyle bir şey düşünmedim ama Mustafa filmini ilk tenkit edenlerden biri benim, orada birçok gazeteci vardı, hemen hepsi methetmeye başladılar. Ben çok üzüldüm yani, hem beğenmedim hem çok üzüldüm. Çok tuhafıma gitti, böyle bir film nasıl çevrilebilir diye. Atatürk'ün anlatılacak o kadar çok yönü var ki. Tutup da böyle saçma sapan bir şeyi yapmalarını ben anlayamıyorum, konuşacak bir mevzu bile değil, vizyondan kalkması lazım benim için."

Adatepe, "Can Dündar'la filmiyle ilgili konuştunuz mu?" sorusuna, "Hayır onlar beni aramadılar, ondan sonra da öyle bir laf çıkartmışlar ki 'bana gelip sormadıklarına kızdığım için böyle dedim' diyorlar ama böyle bir şey yok" yanıtını verdi.



Atatürk'ün siyaseti manevi kızlarına tamamen yasakladığını belirten Adatepe sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bizim siyaseten yapacağımız ufacık bir yanlış Atatürk'ün ismine gelebilirdi. Ben 20 senedir Atatürk'ü anlatıyorum, hiç siyasete karışmadım, Atatürk'ün isminden (manevi kızları olarak) istifade etmedik, şimdi de siyasete karışmıyorum ama Atam'a karşı yapılan bir şey olursa tabii mutlaka her zaman inkılapları, onun fikirlerinin arkasındayım, her zaman sahip çıkacağım, her Türk genci gibi."



Ülkü Adatepe, Türk gençliğinin Atatürk'ün itibarının zedelenmesine müsaade etmeyeceğini de belirtti. (AA)