T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adapazarı'ndaki lunaparkta bulunan "göğsü açık balerin" görenleri şaşırttı

Adapazarı Çark Mesire Alanı'ndaki bir süredir kapalı olan lunaparkta bulunan balerin oyuncağı dikkat çekiyor

27 Şubat 2018 20:58

Adapazarı Çark Mesire Alanı'ndaki, bir süredir kapalı olan lunaparkta balerinin üzerindeki kıyafetin açılmasıyla göğüs bölümü ortaya çıktı.

Parka gelenler ve parkın içindeki yolu kullananlar balerinin yeni halini görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise cep telefonları ile balerini fotoğrafladı. Lunaparkta görevli olmaması nedeniyle kıyafeti kapatan da olmadı.

Bir genç, "Mağazalarda kullanılan cansız mankenlerde göğüsler görsel olarak yer alıyor. Bu lunapark oyuncağında da aynı şekilde olabilirdi. Ancak birebir bu şekilde olması çok tuhaf geldi bize" dedi. (DHA)

ETİKETLER

balerinadapazarıgöğsü açık balerinoyuncakÇark Mesire Alanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24