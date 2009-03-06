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Yaşam

Adapazarı'nda sahte para operasyonu

Adapazarı'nda, 131 adet sahte 20 TL ele geçirildi.

06 Mart 2009 02:00

Adapazarı'nda, 131 adet sahte 20 TL ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, piyasaya sahte para sürüldüğü yönündeki ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Palmiye Caddesi'nde, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin çakmak bölümüne gizlenmiş 113 adet sahte 20 TL'lik banknot ele geçirildi.

Otomobilde bulunan İ.S. (30), U.S. (22), C.A. (30) ve O.T. (29), gözaltına alındı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda, otomobilde ikinci kez arama yapan ekipler, çeşitli bölmelere gizlenmiş 18 adet banknot daha buldu. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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