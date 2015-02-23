Adapazarı'nda 'Osmanlı'yı istiyoruz' yürüyüşü

Adapazarı'nda yaklaşık 150 kişilik grup "Osmanlı'yı istiyoruz" diyerek yürüyüş yaptı.

Sakarya Valiliği'ne Cihan Derneği adlı dernek tarafından yapılan başvuru sonucu verilen izin üzerine yaklaşık 150 kişi, Çark Caddesi'ndeki Dr. Nuri Bayar okulu önünde toplanmaya başladı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, aralarında çocukların da bulunduğu ellerinde ‘Biz Osmanlıyız’ yazılı pankart taşıyan kalabalıkta bulunan gençlerin bazılarının fes takması dikkat çekti. Polisin önlem aldığı yürüyüş Kent Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe Ehl-i Sünnet TV muhabiri Mücahid Cihan Han'ın da katılması dikkat çekti.

Etkinlik, yürüyüşü düzenleyen Ak Dergah’ın internet sitesinde 'Teselya harbi anısına biz Osmanlıyız yürüyüşü, eski itibarımızı kazanmak, dünyadaki zulmü durdurmak, her yere İslam’ın adaletini götürmek için Osmanlı’yı istiyoruz yürüyüşü… Osmanlı’yı seven herkes gelsin' şeklinde duyurulmuştu.