T24 LogoT24 Logo
Spor

Adapazarı'nda off-road heyecanı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Adapazarı'nda yapılan ilk ayağında sporseverler heyecan dolu bir gün yaşadı

21 Nisan 2018 20:32

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

Türkiye Off-Road Şampiyonası\'nın Adapazarı\'nda yapılan ilk ayağında sporseverler heyecan dolu bir gün yaşadı.
2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası\'nın bu yılki ilk yarışı Adapazarı\'nın Korucuk Mahallesi\'nde başladı. Şampiyonanın açılışı, protokol üyeleri ve sporseverlerin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 10 ilden 30 takımın katıldığı yarışta off-road tutkunları kıyasıya yarışırken, seyirciler de bu anlara tanıklık ederken büyük heyecan yaşadı. Yarışmacılar 1\'inci etapta 8 bin 100 metre olan orman etabını 3 kez, 2\'nci etap yarışlarında ise 2 bin 200 metrelik \'Zeytin Dalı\' etabını 4 kez geçecek.
54 Otomobil Spor Kulübü Başkanı Bilal Bakan yarışın toplamda 7 ayakta tamamlanacağını belirterek, \"Yarışmamız iki gün üzerinden olacak. 8 bin 100 kilometre uzunluğunda olan bir parkurumuz var. Birinci gün orman etabı, ikinci gün ise gösteri etabı olacak\" dedi.
Şampiyonaya katılan İlayda Hancı ise etapların zorlu ama güzel olduğunu kaydederek, \"Etaplar zorlu ama bir o kadar da güzel\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Açılıştan görüntü
- Yarışlardan görüntüler
- Röportajlar
- Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARISakaryaDHA Türkiye OffRoadAdapazarıTürkiye OffRoadAdapazarı Korucuk MahallesiYarışmacılarDalıOtomobil Spor Kulübü Başkanı Bilal BakanBirinciHancıFOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Açılıştan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24