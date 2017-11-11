Adapazarı'nda, müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi (2)

MÜTEAHHİT TOPRAĞA VERİLDİ

Adapazarı\'nda dün, sevgilisi ve inşaat firmasında ortağı mimar Manolya Sarı ile birlikte, başından vurulmuş halde ölü bulunan Erol Bilek\'in cenazesi, otopsi sonrasında ailesine teslim edildi.

Erol Bilek\'in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'nden alınarak baba ocağı olan Geyve İlçesi Karaboğaz Mahallesi\'ne getirildi. Cenaze, büyük bir kalabalık eşliğinde evde helallik alınması ardından Karaboğaz Camii\'ne taşındı. Bilek\'in yakınları, tabut başında gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti.

İkindide kılınan cenaze namazına Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Erol Bilek\'in eskiden başkanlığını yaptığı Sakarya Motosikletçiler Kulübü Derneği\'nin üyeleri, Bilek\'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Erol Bilek, kılınan cenaze namazının ardından Karaboğaz Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



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