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Adapazarı'nda, müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda sevgilisi ve inşaat firmasında ortağı müteahhit 41 yaşındaki Erol Bilek ile birlikte başından vurulmuş halde bulunan mimar 39 yaşındaki Manolya Sarı, gözyaşlarıyla toprağa verildi

11 Kasım 2017 18:02

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda sevgilisi ve inşaat firmasında ortağı müteahhit 41 yaşındaki Erol Bilek ile birlikte başından vurulmuş halde bulunan mimar 39 yaşındaki Manolya Sarı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Dün öğle saatlerinde, Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1405 Sokak\'ta bulunan bir apartmandaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, burada oturanlar polis ve 112 Acil\'i aradı. Sevk edilen  polis ve sağlık ekipleri, silah seslerinin geldiği daireye girdi. Ekipler, evin oturma odasında Erol Bilek ile aynı zamanda inşaat firmasında ortağı olan, birlikte yaşadığı sevgilisi Manolya Sarı\'yı kanlar içerisinde buldu. Başlarından birer kurşunla vurulan Bilek ve Sarı\'nın yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Erol Bilek\'in yanında, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.
MİMAR SARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Bir çocuk annesi Manolya Sarı\'nın cenazesi, otopsi sonrasında bugün ailesine teslim edildi. Sarı\'nın cenazesi, öğle namazının ardından şehir merkezindeki İhsaniye Camii\'ne getirildi. Acılı aile, burada taziyeleri kabul etti. Manolya Sarı, kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ekonomik sorunları olduğu belirtilen ve sevgilisi Manolya Sarı\'yı öldürüp, daha sonra intihar ettiği değerlendirilen Erol Bilek\'in cenazesi de bugün ikindide Geyve İlçesi\'nde toprağa verilecek.

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