Adapazarı'nda kazalar kent güvenliği kameralarında

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda meydana gelen kazalar, kent güvenliği kameralarına yansıdı

Adapazarı\'ndaki kent güvenliği kameraları, birbirinden farklı kazaları kaydediyor. Kent merkezinde meydana gelen 2 kaza, kameraya yansıdı. Kazalardan birinde duble yolda önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobilinin yol kenarındaki bahçe duvarına çıkıp metrelerce savrulduğu görüldü. Bir diğer kazada, caddede seyreden otomobilin bu sırada kavşaktan yola katılmak üzere olan otomobille çarpıştığı görüldü. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.



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