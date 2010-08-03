Adapazarı'nda kaza: 1 ölü

T24-

Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde'ki kazada, 4 yaşındaki kızı Şevval ile pazardan alışveriş yaptıktan sonra bisikletle evlerine dönmekte olan 48 yaşındaki Günay Türköz'ün kullandığı bisiklete, Sedat Kirtetepe Caddesi yönünden gelen Alaattin K.'nın kullandığı 54 TA 361 plakalı beton mikseri çarptı.



Kazada küçük kız çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken beton mikserinin altında bir süre sürüklenen baba Günay Türköz olay yerinde öldü. Görgü tanıkları kaza sırasında babanın kızını beton mikserini görünce hızla yol kenarına attığını söyledi.





Yaralı küçük kız ambulansla Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan beton mikserinin sürücüsü Alaattin K. polise teslim oldu.





Kazada yaşamını yitiren 48 yaşındaki Günay Türköz'ün 3 gün önce emekli olduğu kızlarını her akşam bisikletiyle gezdirmeye çıkarttığı öğrenildi.



