T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adapazarı'nda kaza: 1 ölü

Adapazarı'nda 3 gün önce emekli olan 3 çocuk babası Günay Türköz, 4 yaşındaki kızı Şevval ile pazardan bisikletle dönerken beton mikserinin altında kaldı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Adapazarı'nda 3 gün önce emekli olan 3 çocuk babası Günay Türköz, 4 yaşındaki kızı Şevval'i gezdirmek için götürdüğü pazardan bisikletle dönerken beton mikserinin altında kaldı. Kazada baba can verirken küçük kızını ise görgü tanıklarının ifadesine göre son anda yol kenarına atarak mikserin altında kalmasını önledi.


Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde'ki kazada, 4 yaşındaki kızı Şevval ile pazardan alışveriş yaptıktan sonra bisikletle evlerine dönmekte olan 48 yaşındaki Günay Türköz'ün kullandığı bisiklete, Sedat Kirtetepe Caddesi yönünden gelen Alaattin K.'nın kullandığı 54 TA 361 plakalı beton mikseri çarptı.


Kazada küçük kız çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken beton mikserinin altında bir süre sürüklenen baba Günay Türköz olay yerinde öldü. Görgü tanıkları kaza sırasında babanın kızını beton mikserini görünce hızla yol kenarına attığını söyledi.


Yaralı küçük kız ambulansla Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan beton mikserinin sürücüsü Alaattin K. polise teslim oldu.


Kazada yaşamını yitiren 48 yaşındaki Günay Türköz'ün 3 gün önce emekli olduğu kızlarını her akşam bisikletiyle gezdirmeye çıkarttığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24