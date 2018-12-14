T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adapazarı'nda kaçak içki operasyonu

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istendiği belirlenen 396 şişe kaçak şarap ele geçirildi

14 Aralık 2018 21:34

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istendiği belirlenen 396 şişe kaçak şarap ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında B.T. ve K.S.\'nin Adapazarı Şeker Mahallesi\'ndeki iş yerlerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 396 şişe gümrük kaçağı şarap ve 79 şarap kapüşonu ele geçirildi. İçkilere el konulurken, 2 kişi hakkında \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet\' suçundan adli işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADAPAZARI Sakarya DHA ADAPAZARISakaryaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüMahallesiYapılanMücadele KanunuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24