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Yaşam

Adapazarı'nda bir evde çıkan yangında Afganistanlı 3 çocuk hayatını kaybetti

Yangının hangi nedenle çıktığı bilinmiyor

28 Mart 2017 16:32

Sakarya Adapazarı'nda Afganistanlı sığınmacı ailelerin yaşadığı bir evde çıkan yangında 3 çocuk yanarak can verdi.

DHA'nın haberine göre, yangın bu sabah, Adapazarı Göktepe Mahallesi’nde Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi ve bitişiğindeki boş ahırı sardı. Çevre sakinleri yangına müdahale ederken, itfaiyeden yardım istendi.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre evde bulunan küçük yaştaki 3 çocuk yanarak öldü. Ailenin, kapıyı çocukların üzerine kilitleyip evden ayrılmasından yaklaşık 2 saat sonra yangının çıktığı öğrenildi. Evde incelemeler devam ediyor.

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